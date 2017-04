L’Oriental Fashion Day – L’art du Théâtre au service de la Mode

Créé par l’Association « Route de la Soie et d’Al-Andalus », la première édition de l’Oriental Fashion Day qui s’inscrit dans une philosophie d’échanges et de découvertes des cultures, a eu lieu ce samedi 11 mars 2017 au théâtre mythique du Gymnase à Paris. Huit créateurs de génie ont ainsi dévoilé dans un cadre somptueux leur nouvelle collection au travers d’une explosion de couleurs et de raffinement à l’Oriental. Abordant avec grâce, chacun à sa manière, le thème des cultures entrecroisées et de l’attirance entre Orient et Occident, les stylistes ont proposé leur propre vision de la mode, une mode sans frontières qui bouscule des fois l’ordre établi, alliant tradition et modernité.

Connu pour son style épuré et élégant, mêlant légèreté des matières et formes sophistiquées, Saad Outrassi a ouvert le bal avec ses robes aux allures de fées révélant la sensualité et le caractère de la femme d’aujourd’hui. « J’aime mettre en valeur le corps de la femme et je trouve que la dentelle est le tissu qui représente le mieux sa féminité. Mon style allie à la fois fluidité et transparence ».

Toujours dans une ambiance théâtrale, l’icône du caftan marocain, Hadia Benjelloun a su à travers ses nouvelles créations mêler raffinement, chic et glamour avec un soupçon d’excentricité. Variant avec brio les styles sans trahir la tradition, elle donne un souffle de renouveau perpétuel. Son empreinte est reconnaissable au premier regard, noblesse des matériaux, explosion des couleurs, le tout rehaussé d’une main de main de maitre par les différents artisans marocains qui magnifient l’ensemble par leur savoir-faire ancestral.

Créative, moderne et novatrice, la styliste algérienne Faiza Antri Bouzar a présenté sa nouvelle collection : « Venise, Les portes de l’Orient ». Portant en elle son héritage culturel arabo-berbère, la créatrice, petite fille de joailliers algériens, nous a fait voyager grâce à ses somptueuses tenues brodées et perlées, à travers les portes de Gêne et Venise.

Sensible à l’architecture des formes et inspirations ancestrales, Marwa Arifi, inspirée par l’univers du beau et de l’élégance, nous a raconté une nouvelle histoire de la mode. Ses créations résolument moderne sont autant d’invitations à la séduction qu’à la contemplation et racontent une histoire nouvelle dans le milieu de la mode.

Passionnée de dessin depuis son enfance, la styliste franco-turque Céline Dileck Sariali nous a proposé des modèles mariant l’art de l’Iznik Ottoman avec le chic parisien. Une collection dont les racines ancrées dans une culture ancestrale se voit transformer en chic intemporel. Lignes élégantes, détails subtiles. Le tout délicatement mêlé aux couleurs pures des étoffes soigneusement choisies.

Puisant son style dans la tradition marocaine, Ghita Lahlou sublime ses tenues d’une touche de fantaisie moderniste. « Mon style allie sobriété, élégance et simplicité, c’est beaucoup de finesse sans jamais être dans le Too Much ».

Esprit vif et rebel, Wafa Idrissi a charmé l’audience avec sa collection « Belle et rebelle » présentant des coupes modernes rehaussées d’une touche traditionnelle. Anticonformiste, la jeune styliste n’hésite pas à sortir des sentiers battus pour embrasser une liberté de création en accord avec son caractère qui respire la joie de vivre. « Mes tenues s’adressent à des femmes belles et libres. J’ai choisi le bleu canard parce que c’est une couleur qui symbolise la douceur et donc qui réduit le stress et égaye le quotidien de la femme moderne ».

Résolument tourné vers l’orient, le styliste algérien Karim Akrouf réputé pour son emprunte pleine de fraicheur et d’élégance, a présenté ses créations universelles qui parlent à la femme contemporaine d’aujourd’hui. En puisant dans la tradition orientale, il n’hésite pas à bousculer les codes, en créant des collections unisexes. « Mes tenues inspirées du patrimoine algérien sont un mélange d’oriental avec une touche moderne et européenne ».