MADABYA, l’ode à la joie de Jihane Bougrine

Après son concert au Jazzabanca, Jihane Bougrine sort un nouveau single : MADABYA, un hymne à la joie et à l’utopie extrait de Loon Bladi. Le titre remixé est composé par Jihane Bougrine et Mehdi Naami,co écrit avec Ayoub Belmokkadem , arrangé par Fred Lafage et enregistré à Paris.

Mélange de reggae et de manouche où le 3oud est omniprésent, le single de Jihane Bougrine est le reflet d’un univers coloré, fidèle à un album qu’elle a tenue à baptiser : Loon Bladi. Après une année pleine de concerts aux cotés de Zakaria Masrour au 3oud, Salim Ammor au clavier et Mohamed Lofti aux percussions, où elle a pu essayer ses compositions, la chanteuse a choisi d’enregistrer une version remixée de « Madabya », titre phare de son album. Arrangé et enregistré par le multi instrumentaliste, auteur compositeur et interpète Fred Lafage, elle a suivi les précieux conseils artistiques de Faycal Azizi.

Les paroles co-écrites avec Ayoub Belmokkadem sont une ode à la vie en harmonie, à un monde en paix où nous serions tous heureux. La chanson est un melting pot à la fois heureux et mélancolique sur l’envie de plaire et le besoin de renaissance. Parfois même utopique, le morceau se veut hymne de paix et d’amour, défenseur des valeurs universelles et rêves inavoués !

« Madabiya » est une complainte positive de ce que serait la vie si les plus belles hypothèses étaient vérifiées. Une chanson sortie tout droit d’un cœur d’artichauts, pour tous les cœurs marocains. Ce « Aimons nous les uns les autres » en darija est une composition inspirée par Mehdi Naami, retravaillée par Jihane Bougrine.