Morocco Mall Shopping Festival-3e édition

Du 22 juin au 15 août 2017

Cet été, le Morocco Mall va vibrer au rythme et aux couleurs de la culture africaine pour sa 3e édition du Shopping Festival.

Suite au succès des éditions précédentes, la 3e édition du Morocco Mall Shopping Festival marquera sans doute les esprits avec un programme de festivités exceptionnelles, des plans shopping uniques et des moments forts !

Le plus grand mall de destination en Afrique renouvelle son grand rendez-vous estival pour vibrer au rythme et aux couleurs de la culture africaine.

Cette année, tout le continent Africain est à l’honneur ! Une africanité revendiquée haut et fort par le mall, qui souhaite faire découvrir aux visiteurs les richesses et les beautés de la culture africaine.

Cet été, le mall offre à ses visiteurs 50 jours de fête : Concerts, one man shows, animations et décorations africaines à couper le souffle !

– De la musique aux influences maroco-africaine avec d’immenses célébrités qui rassembleront petits et grands: 3 jours de concerts exceptionnels avec la participation inédite de Maître Gims, l’Artiste, DJ Abdel, Douzi, Ihab Amir, Hamid El Kasri ….sans compter sur les live bands qui rythmeront le mall tout l’été !

– Des feux d’artifice pour la fête du Trône accompagnés du célèbre chanteur Douzi pour une célébration unique et mémorable.

– Du Gaming avec le Summer Game festival, le plus grand tournoi national qui regroupe les candidats venant des 4 coins du Royaume uniquement au Morocco Mall : 1 mois de compétition qui révèlera les grands gamers marocains.

Le 22 juin, le Morocco Mall a célébré un programme estival sensationnel et riche en événements avec un coup d’envoi extraordinaire pour le plus grand plaisir des visiteurs qu’ils soient petits ou grands.

Le top départ a été donné avec des animations nouvelles générations, des troupes de musiques africaines et une décoration éblouissante aux couleurs de l’Afrique : Un baobab de 8m de haut sera installé sur la place centrale et des masques géants et des fresques africaines recouvriront intégralement les espaces mall. Des cabanes africaines prendront place tout le long de la promenade pour proposer tous types d’activités et de produits provenant de tout le continent. Au total, ce sont plus de 20 événements de grandes envergures qui se succéderont tout au long des 50 jours du Shopping Festival.

MANGAS

La 3e édition du « Manga Festival » se déroulera les 4 et 5 août 2017 au MOROCCO MALL ! Des stands de vente de T-shirts, Polo, Hoodies, Cosplay, Posters, Figurines « petites & géantes », et produits venus directement du Japon, seront au rendez-vous. Les 4 et 5 août à la Place centrale.



CHAMPIONNAT DU

MONDE HIP-HOP

ET BREAK DANCE

CREW

Le Morocco Mall abritera la dernière étape du championnat du Maroc de Break dance. 10 équipes s’affronteront pour gagner le titre de champion du Maroc et se qualifier au championnat international organisé à ROME. Le 12 août, Place centrale.

Des lives bands prendront place au Mall pour rythmer le centre commercial avec des musiques africaines et fusion internationale. Tous les week-ends à partir du 22 juin.

Un Show unique attendra les visiteurs mêlant Acrobatie/Freestyle & concert DJ préparé par des performers internationaux. Animations et interactions avec le public ainsi que performance et comédie seront au rendez-vous. Le 9 juillet à 20H