Morocco Music Awards 2017 : Et les nominés sont …

La 5e édition de la cérémonie qui récompense les chanteurs marocains dans plusieurs catégories se tiendra le 11 décembre prochain au studio 1200 de la chaîne 2M.

Les artistes retenus pour cette édition sont : Lbenj, Mr Crazy et Shayfeen qui se disputeront le titre du meilleur artiste de la catégorie Rap/Hip Hop/ Rnb. Pour ce qui est de la Fusion, le public départagera Amine AUB, Betweenatna & Ali El Bekri, Ribab Fusion. La chanson moderne sera représentée par Ihab Amir, Asma Lmnawar, Rhany, Sy Mehdi et Jamila & Grini. Dans la catégorie Musique populaire, on aura Mohamed Adly Zina Daoudia et Five StarVs. Les artistes Zouhair Bawaoui, Douzi Saad Lamjarred, Youness et Kamal Issam concourront pour le titre du meilleur artiste dans la catégorie Pop. Dj Youcef, Hatim Idar et Brigitte Yaghi ; Ibtissam Tiskat ft Alex Mika et Red Supa ft Samtrax participeront à la catégorie Pop Dance. La dernière catégorie de cette compétition, Vidéo Clip, sera représentée par Asma Lmnawar « Andou Zine », Saad Lamjarred (Let Go) et Douzi « Amina ».

Cette année, le palmarès des MMA inclut deux awards honorifiques. L’Award Push, l’équivalent de révélation de l’année, sera remis à un artiste ou groupe à fort potentiel. Pour sa part, l’Award Coup de Cœur sera décerné à un artiste ou producteur qui a marqué la saison. « Le comité radio a décidé de remettre un award spécial à Nabila Maan pour récompenser ces recherches et les reprises des chansons faisant parti du patrimoine musical national dans le cadre de son dernier album ‘’ Dalal Al Andalus’’ », a déclaré Soufiane Zanifi, Producteur et organisateur de l’événement.