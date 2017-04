Mounia Boutaleb représente le Maroc au World Art Dubaï

Les œuvres de Mounia Boutaleb étaient à l’affiche lors du Salon mondial d’Art de Dubaï (World Art Dubai). Invitée par la galerie française SAB’S Connexions Des Arts, l’artiste peintre marocaine a réussi à se démarquer grâce à des peintures inédites colorées et très vivantes.

Ce salon mondial de l’art qui s’est déroulé du 12 au 15 avril à Dubai a accueilli une collection diverse d’œuvres d’art modernes, contemporaines et raffinées. Lors de cette 3e édition qui a enregistré une fréquentation de dix milles visiteurs, plus de 150 galeries et artistes locaux, régionaux et internationaux ont présenté une grande variété d’œuvres d’art dans un espace d’exposition intérieur de 4 000 m2 au sein du World Trade Centre de Dubai. Objectif : connecter les artis

tes mondiaux et les galeries avec une communauté de collectionneurs d’art du monde entier, avec des prix allant de seulement 1000 à 100 000 DH.

Par des couleurs vives et pleines de joie, Mounia Boutaleb est connue pour ses compositions d’éclats de lumière réalisées selon un processus bien maîtrisé. Son art est le lieu où tout se crée à partir de l’intuition et des émotions qui lui permettent de trouver l’équilibre et l’harmonie intérieures. Sa peinture permet à tout un chacun de retrouver sa liberté et d’accéder à diverses thématiques, avec au centre de toute chose, l’individu et son rapport à l’Autre.

Pour elle “la diversité, c’est la vie”. C’est pourquoi ses œuvres sont l’expression de diverses tensions intérieures qui ont été canalisées et qui permettent d’éclore la sérénité. La peinture devient ainsi une communication instinctive, qui permet au spectateur de réfléchir, sur lui, sur l’être qu’il est et sur le monde qui l’entoure, afin de se découvrir parmi les reliefs, les formes et les couleurs.