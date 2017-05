Mourade Zeguendi rejette Brian De Palma

L’acteur belge d’origine marocaine vient de refuser le rôle de terroriste proposé par Brian De Palma dans sa nouvelle grande production. Le directeur veut à travers cet opus refléter la voix des acteurs d’origine arabe qui en ont « marre des caricatures ». Brian De Palma a 17 films à son actif dont « Dikkenek », « Taxi 4 » et surtout « Les Barons » de Nabil Ben Yadir, dans lesquels il se démarque par son regard désabusé sur la grande machinerie cinématographique.

Les faits reportés par Mourade Zeguendi :

« L’équipe de Brian De Palma m’a contacté pour jouer dans un film qui sera tourné en Belgique. Lorsque j’ai demandé plus de précisions, on m’a dit que le rôle serait celui d’un terroriste de Molenbeek. Il fallait tirer dans une foule compacte. J’ai instantanément refusé. Je suis un être responsable, je suis un citoyen belgo-marocain, je suis adulte et je suis surtout un être humain. Refuser de travailler dans ces conditions avec l’auteur de Scarface, des Incorruptibles, du Dahlia noir, c’est aussi pouvoir me regarder dans une glace le matin. Je ne fais pas ce métier juste pour gagner de l’argent dans une petite scène d’une grosse production hollywoodienne. »

L’intégralité de l’entretien réalisé par Olivier Stevens, sera publiée dans L’Observateur du Maroc et d’Afrique le vendredi 5 mai.