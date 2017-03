Nadia Chellaoui, lance son sac « CALIPS’OH »

L’artiste peintre Nadia CHELLAOUI est en immersion au sein d’une résidence d’artistes à Paris du 05 au 10 Mars organisée par l’association des ateliers d’arts contemporains. Elle a dévoilé lors d’un vernissage tenu le 09 Mars à la galerie Alain Pierre Challier une nouvelle série de ses œuvres où elle marie bien les couleurs froides et chaudes pour un rapprochement inédit, surtout dans ses portraits individuels. Couleurs expressives, formes de confession symbolique.

Nadia CHELLAOUI dévoile aussi et de façon inédite son sac « Calips’Oh » qu’elle a pensé et dont elle a confié la conception et la réalisation à Angeline Dangelser et Ali Drissi de la maison AD Fashion studio avec qui elle signe une première collaboration, une très belle expérience pour ces deux amoureux de la mode.

C’est un véritable challenge que de faire vivres les œuvres de l’artiste sur un accessoire de mode. Le choix de travailler la broderie et le cuir donne un résultat époustouflant. Fruit d’une collaboration artistique et technique, c’et un travail qui résume a lui tout seul les heures et heures d’ébauches, croquis et maquettes et qui ont permis de transférer l’âme et les lignes de l’œuvre sur l’objet.

Travaillé entièrement à la main par un maitre maroquinier, en cuir d’agneau doublé, surpiqué coloré et teinture tranche assortie, la métallerie bronze vient souligner le coté raffiné et non moins discret du sac.

A l’arrivée, « Calips’Oh », un sac dans l’air du temps, pratique et original, pop & rock à la fois.

A découvrir en différentes couleurs et toujours en série très limitée.