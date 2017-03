NRJ marque son entrée en scène au Maroc par un concert inédit

Le lancement officiel de NRJ au Maroc ne risque pas de passer inaperçu. La radio française très adulée par les jeunes organise, le 25 mars mars 2017 à Casablanca, un concert inédit baptisé NRJ Music Tour. Plus de 5.000 spectateurs sont attendus à ce show réunissant des stars internationales et marocains tels Feder, KeBlack , Nassi, Oriska, Ridsa, Souf, Vitaa, Zaho, Ahmed Chawki, Aminux, Barbapappa, Dani Youssouf, Imad Kotbi, Masta Flow et Yann’Sine.

Rendez-vous est donné au complexe Al Amal à Casablanca.

Ouverture des portes au public à 18h. Début du concert à 20h.