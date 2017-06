Nées à El Jadida en 2007 et étendues à tous les Instituts français du Maroc depuis 2012, les Nuits du Ramadan accompagnent ce grand moment annuel de spiritualité qu’est le Ramadan à travers le dialogue des musiques du monde. Réunissant des musiciens venant de différents horizons, les Nuits du Ramadan 2017 mettront cette année l’accent sur une musique mutante aux couleurs de l’exil, de la migration et de l’ouverture de frontières culturelles. Sur toute l’étendue du Royaume au carrefour du Nord et du Sud, la 11e édition vous propose une programmation aux sonorités rock, électroniques, latines et, bien évidemment, africaines et marocaines. Le groupe jordanien JadaL, le groupe palestinien 47Soul, le groupe franco-algérien Labess, le groupe maroco-sénégalais Nuru Kane & Bayefall Gnawa et le groupe franco-marocain Gabacho Maroc seront les ambassadeurs de la musique du monde pour les Nuits du Ramadan 2017.

Programmation des concerts

Vendredi 2 juin

El Jadida, Parc Mohamed V, Labess – 22h30

Fès, Site de l’association Fès-Saiss, Nuru Kane & Bayefall Gnawa – 22h

Meknès, Place Lahdim, Gabacho Maroc – 22h

Samedi 3 juin

El Jadida, Parc Mohamed V, 47Soul – 22h30

Kénitra, Place Municipale, Gabacho Maroc – 22h

Meknès, Place Lahdim, Nuru Kane & Bayefall Gnawa – 22h

Tanger, Cour de l’Institut français, JadaL – 22h30

Tétouan, Centre culturel de Tétouan, Labess – 22h30

Dimanche 4 juin

Casablanca, Théâtre 121, Nuru Kane & Bayefall Gnawa – 22h30

El Jadida, Parc Mohamed V, JadaL – 22h30

Fès, Site de l’association Fès-Saiss, Labess – 22h

Kénitra, Place Municipale, 47 Soul – 22h

Lundi 5 juin

Marrakech, Théâtre de plein air de l’Institut français, Gabacho Maroc – 22h

Mardi 6 juin

Agadir, Théâtre de verdure de la Municipalité, 47Soul et JadaL – 22h

Essaouira, Dar Souiri, Gabacho Maroc – 22h

Rabat, Villa des Arts, Nuru Kane & Bayefall Gnawa – 22h