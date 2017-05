Oasis Festival à Marrakech – Une édition 2017 en fanfare

Deux éditions déjà qui ont installé ce festival comme l’une des plus belles plates-formes artistiques au Maroc. Cette année, une nouvelle édition est déjà sur pied pour septembre avec une nouvelle fois un line-up de classe mondiale.

La liste d’artistes invités vient d’être dévoilée et qui rend compte sur le bon cru de cette année 2017, avec notamment Richie Hawtin, Maceo Plex, Nicolas Jaar, Marcel Dettmann , Anja Schneider, Moodymann, KiNK , Charlotte de Witte sans oublier Agents Of Time (live), Black Rose, Call Super, DJ Stingray, Dr. Rubinstein, Pantha du Prince, Shed, Willow et bien d’autres . Ceux-ci s’ajoutent au contingent marocain dont Amine K, Unes, Mar1, Jaza, Polyswitc, Fassi et artunique ce qui sera, sans doute, la plus excitante affiche de l’histoire du festival à ce jour.



Il n’y a pas beaucoup de festivals comme Oasis, où l’on peut toucher des doigts les prémices d’une aventure dans le désert la journée avant de danser sous les étoiles à la nuit tombée, en se laissant aller aux beats lumineux des grands noms de la scène électronique.

Créé en 2015, Oasis a en effet inscrit dans la durée le Maroc sur la carte des destinations festivalières du moment. Niché dans les faubourgs de la bourdonnante cité de Marrakech, le festival continue d’y mélanger avec raffinement la crème des artistes internationaux et les nouveaux talents issus du bourgeonnant vivier électro marocain.

Richie Hawtin fera ses débuts à Oasis, avec une performance en tête d’affiche qui aura lieu le vendredi 15 septembre ! L’artiste pionnier des musiques électroniques, connu pour son goût pour l’innovation technologique, est l’une des figures les plus marquantes de la scène techno depuis le début des années 90. Au cours de sa carrière, il a fondé les labels de référence Plus 8 Records et M_nus, produit quelques-uns des tracks et albums les plus passionnants sous son propre nom ou le célèbre pseudo Plastikman, et a donné quelques-uns des shows les plus spectaculaires à travers ses fameux concepts live ENTER et CONTAKT.

Le musicien américano-chilien Nicolas Jaar transportera quant à lui son set captivant sur la scène d’Oasis le dimanche 17 septembre. Depuis ses débuts sur l’album Space Is Only Noise jusqu’à son plus récent LP Sirens, le producteur multi-instrumentiste a tracé la ligne d’une musique électronique sophistiquée qui a mis d’accord les fans et les critiques.

Cette nouvelle salve d’artistes vient s’ajouter à une liste déjà conséquente de talents qui fera d’Oasis un must du 15 au 17 septembre. Citons le fondateur du label Ellum Maceo Plex , le résident du Berghain Marcel Dettmann , le Dj/producteur de Détroit Moodymann Maceo Plex partagera la tête d’affiche d’Oasis 2017. Le fondateur du label Ellum est devenu l’un des DJs actuels les plus demandés. Après plusieurs passages dans des clubs d’Ibiza aussi essentiels que Circoloco, ENTER. et HYTE, il a finalement lancé sa propre résidence ‘Mosaic By Maceo’ au Pacha en 2016, en faisant l’une des soirées les plus réussies de l’île. Son set à Oasis sera à coup sûr l’un des grands moments du festival, avec sa sélection attendue de cuts dansants.

Le résident du Berghain Marcel Dettmann est aussi attendu pour délivrer un de ses sets techno dont il a le secret, pour ses premiers pas au festival en septembre prochain. Devenu l’un des DJs/producteurs les plus réputés de la scène internationale, Dettmann est aussi l’un des meilleurs ambassadeurs du fameux son berlinois, qu’il fait résonner à travers tous les plus grands clubs du monde.

Le DJ et producteur Moodymann diffuse ses sonorités house et techno pleine de Soul depuis le début des années 90. Publiant ses morceaux sur des labels comme Peacefrog, Planet e et ses propres écurie KDJ et Mahogani Music, le selector de la Motor City a sorti quelques-uns des tracks les plus essentiels de la scène underground. Vous pourrez découvrir à Oasis pourquoi il est devenu la légende qu’on connait.

Aves ses journées baignées de soleil et ses nuits étoilées coulant aux rythmes des meilleurs artisans de la techno et de la house, dans le cadre enchanteur et luxuriant de The Source, avec tout le confort des piscines en bord de scène, des séances de yoga, une atmosphère intimiste, des jardins ombragés et la vue à couper le souffle sur l’Atlas, nul doute qu’Oasis Festival, c’est un petit goût de paradis sous les cieux de Marrakech.

Oasis Festival ne déroge pas à ses qualités intrinsèques qui sont d’abord une grande maîtrise dans l’organisation d’un événement qui demande une logistique toute particulière. Cela se traduit par des navettes gratuites à partir de cinq points à Marrakech, une application dédiée pour optimiser la gestion de la programmation de chacun, sans oublier les fondamentaux de ce festival avec une place de choix réservée à la transmission de l’esprit Maroc, avec des valeurs comme la tolérance et cette énergie positive indéniable.

L’art culinaire n’est pas en reste puisque le festival est aussi une occasion de vivre une belle expérience culinaire exceptionnelle avec plusieurs chefs qui viennent égayer les papilles des convives du festival.

Et l’un des moments phare de cette édition est à coup sûr le fait que c’est SOLOMUN qui assure un pré-opening au festival le 14 Septembre 2017 (THE SOURCE MARRAKECH). Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte !