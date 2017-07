Oujda célèbre les rythmes africains

Du 15 au 22 juillet 2017, la ville d’Oujda accueille la onzième édition du Festival international du Rai, organisé par l’association «Oujda Arts». Une nouvelle édition placée sous les couleurs africaines en proposant un programme diversifié mariant entre Rai, musique Gnawa et rythmes Hassanis. Ainsi les soirées de la capitale orientale seront animées par une constellation de stars venant du Maroc et d’ailleurs : Mimoun Oujdi, Hajja Hamdaouiya, Rachida Talal, Gnawa Amine, H-Kayne, Riad El Omr, Hamid EL Kassri, Cheb Kader, Faudel, Kader japonais et bien d’autres seront au rendez-vous pour le plaisir du public. Rappelons que Le festival du Rai est devenu un espace ouvert aux musiques du monde. Visant la préservation des musiques ancestrales, l’événement prête une attention particulière aux musiques nouvelle génération.