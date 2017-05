Pour la 13ème édition du Moussem de Tan Tan, le CNDH place sa participation sous le thème « Le patrimoine saharien : oralité et savoir-faire ancestraux »

La 13éme édition du Moussem de Tan Tan qui sera tenue du 5 au 9 mai 2017 sous le thème « Le Moussem de TanTan : Patrimoine culturel en partage entre le Maroc et l’Afrique » connaitra la participation du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), en partenariat avec la Fondation Al Mouggar et le Centre des études sahariennes.

Dans ce cadre, la mobilisation du CNDH aux activités du Moussem de Tan Tan, s’inscrit dans le cadre de sa contribution à la promotion des droits culturels, dont le patrimoine Hassani. Patrimoine consacré par la nouvelle constitution, en tant que composante des expressions culturelles marocaines et affluent authentique de l’identité marocaine.

Le CNDH participe à cette nouvelle édition du Moussem, classé par l’UNESCO depuis 2008 dans la liste du patrimoine immatériel de l’humanité, avec un programme culturel riche et varié qui vise à promouvoir le patrimoine saharien à travers des ateliers de formation, des pièces de théâtre, des rencontres thématiques, et des activités pour le public jeune. Le CNDH tiendra par la même occasion un stand qui présentera les publications du Conseil et celles du Centre des études sahariennes.

Le programme du CNDH de cette édition comprend :