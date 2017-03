Printemps des Alizés à Essaouira : Tour du Monde en Musique

Du 27 au 30 Avril 2017

A Essaouira éternelle voyageuse, l’idée de monde n’a jamais été étrangère à qui que ce soit. Dina Bensaid, directrice artistique du Printemps Musical des Alizés, l’a bien compris en choisissant de mettre l’universel et la rencontre avec l’autre, au coeur de sa programmation pour l’édition 2017 de ce festival de musique de chambre, devenu, au fil des ans l’incontournable rendez-vous des mélomanes les plus exigeants.

De l’Europe Centrale de Brahms à la Russie natale de Tchaïkovsky en passant par les “Viennoiseries” de Haydn ou l’Andalousie Albéniz, chacun des 12 concerts programmés par la Cité des Alizés, du 27 au 30 avril 2017, sera ainsi dédié à un pays.

Venus de leur lointaine République Populaire de Chine, douze musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Guangzhou vont, le temps de ce Printemps souiri, rejoindre l’Orchestre Philharmonique du Maroc pour une grande première qui donnera encore plus de profondeur et de relief à cette universalité de la Musique à laquelle, depuis 17 ans, le Printemps des Alizés a choisi de s’identifier.

Moment phare de cette édition, l’Orchestre Philharmonique du Maroc dirigé par Olivier Holt, nous proposera dans cette perspective une version de concert de Carmen, l’opéra de Bizet, spécialement réadapté pour Essaouira. Un peu plus tôt, quatre grands solistes, Régis Pasquier, Guillaume Vincent, Adrien et Christian-Pierre La Marca se retrouveront à Dar Souiri en quatuor, pour un concert d’ouverture autour de l’Allemagne. Très attendu également à Essaouira le Yadaïn Piano Duo, formé par Eloïse Bella Kohn et Dina Bensaïd, a fait le choix d’un répertoire original autour de l’enfance tandis que le Quatuor Hanson nous fera voyager à Vienne avant qu’Emmanuelle Bertrand et Pascal Amoyel ne nous invitent à Paris ou que le contreténor américain Réginald Mobley ne nous entraine à la découverte de la scène lyrique afro-américaine.

La Matinée Jeunes Talents avec le programme socio-culturel Mazaya, nous donnera cette année encore l’occasion d’applaudir aujourd’hui les talents de demain et forte du succès de l’an dernier, la Promenade musicale en Médina, sera l’occasion de redécouvrir la ville sous les notes et l’éclairage des plus grands compositeurs.