Pro·Coliagenium®, la nouvelle solution anti-âge buvable révolutionnaire !

Avec le Pro·Coliagenium®, AURACOS GENEVA révolutionne le traitement Anti-âge au Maroc par le lancement de son nouveau soin à base de collagène administré par voie orale.

Premier complément alimentaire en solution buvable au collagène marin super-concentré à 10.000 mg, Pro·Collagenium® est reconnu par sa forte contribution à une apparence parfaite de la peau en agissant de l’intérieur, et non pas de manière superficielle, comme pour le cas des crèmes et sérums. La solution buvable a ainsi démontré cliniquement la capacité à ralentir le processus du vieillissement de la peau dans ses couches les plus profondes, avec des effets significatifs sur la texture de la peau observables après seulement 3 mois de cure journalière. Résultat : une augmentation du taux d’hydratation de la peau de 28% (seulement au bout de 2 mois de cure), une diminution de la fragmentation du collagène cutané de 31 %, une réduction du taux de formation de nouvelles rides de 30%, une diminution du nombre de micro-sillons cutanés de 26% ainsi qu’une augmentation de l’élasticité de la peau de 19%.

Avec son goût caramel associé au goût citron, vous ne pourrez que l’apprécier ! Il est recommandé de prendre un flacon/jour (contenant 10000 mg de peptide de collagène marin) au moins pendant 3 à 5 semaines pour booster la synthèse du collagène dans votre corps. La durée nécessaire pour avoir un effet optimal sur votre peau est de 3 mois. Cependant, il est contre-indiqué si vous avez eu des antécédents d’allergie au poisson !

Rappelons que le Collagène est le composant principal de la structure de la peau, représentant ainsi presque 80 % de sa masse sèche. Plusieurs facteurs affectent chaque jour les propriétés de la peau, tel que le vieillissement, la pollution, les UV, les hormones, et la mauvaise nutrition, ce qui entraîne indéniablement une fragmentation du collagène dermique naturel.

Le vieillissement cutané qui apparait sous forme de rides, relâchement de la peau et manque d’hydratation, est causé essentiellement par le manque de synthèse de collagène par les fibroblastes. Le fait est que, à partir de 30 ans, chaque année, nous perdons 1 à 2% de collagène de notre corps. En conséquence, à l’âge de 50 ans, nous nous retrouvons avec la moitié de notre capital de collagène. C’est cette fragmentation permanente du collagène qui entraîne l’apparition des rides et la perte d’élasticité de la peau.