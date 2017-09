Rock & Glam, le nouveau Vernis à Lèvres de YSL !

Incarnant l’esprit du luxe moderne par excellence, le nouveau vernis à lèvres de YSL séduit par son look épuré, chic et rock.

Un flacon pour vernis à ongles mêlant un noir graphique saisissant, un doré caractéristique de la marque et des couleurs lumineuses révélant une nouvelle identité qui fait rêver !

Choc de couleurs, Intensité & Brillance

La formule nouvelle génération de ce gloss à la tenue puissante vous charmera à coup sûr. Plus rock et rebelle que jamais, ce vernis à lèvres révolutionnaire est en plus non collant.

Son film ultrafin enrobe ainsi vos lèvres d’une couleur intense et d’une brillance ultra longue tenue. Sa texture légère se fond complètement avec vos lèvres, vous procurant ainsi une sensation de légèreté sans précédent.

Selon votre état d’esprit et votre humeur du jour, vous pouvez adopter l’intensité d’un confetti de couleurs vibrantes qui infusent durablement vos lèvres d’une brillance laquée haute résonance. Ne faites aucun compromis, le Vernis à Lèvres combine l’intensité d’un rouge à lèvres, la brillance d’un gloss et la tenue d’une encre à lèvres.