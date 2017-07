Samsung, partenaire officiel du « Gaming Zone » by NRJ

Du 10 au 16 juillet



Samsung ouvre un nouveau chapitre de l’histoire de la marque avec le public des gamers marocain en devenant le partenaire technologique officiel du Gaming Zone by NRJ, qui se déroule à Casablanca.

Acteur incontournable de la technologie numérique mondiale, Samsung Electronics Co., Ltd. marque une nouvelle étape de son engagement auprès de la communauté des gamers marocains en annonçant son partenariat officiel avec le Gaming Zone by NRJ, qui se déroule à Casablanca du 10 au 16 juillet sur l’esplanade du stade Mohammed V. Les gamers pourront vivre à cette occasion une expérience de jeu totalement immersive grâce aux moniteurs Samsung mis à disposition par la marque.

La présence de Samsung au Gaming Zone by NRJ, un événement référent chez les pure gamers marocains, confirme l’engagement constant de la marque pour accompagner la communauté des gamers au Maroc. Tout au long de la manifestation, Samsung leur offrira un avant-goût du futur en récompensant les lauréats avec les produits phares qui font du pionnier sud-coréen le symbole de l’innovation et de l’expérience partagée.

Pour soutenir le développement du gaming au Maroc, Samsung proposera également au sein de ses espaces dédiés des tournois et battles qui mettront en avant les dernières technologies de la marque dont les Samsung Gear 360 et les Samsung Gear VR.