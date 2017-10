Simo Ben Bachir reçoit le prix d’honneur au Brukmer Golden artistic awards 2017 à Bruxelles

Installé à Los Angeles, l’animateur et reporter marocain Simo BB, de son vrai nom Simo Ben Bachir vient de remporter le prix d’honneur au Brukmer Golden artistic awards 2017 à Bruxelles. L’événement qui a eu lieu au Musée Charlier à Bruxelles pour sa 2e édition, est un moment exceptionnel de croisement entre l’art, la diversité et la reconnaissance. L’animateur marocain a fait partie des 15 lauréats récompensés dans leurs domaines respectifs. Il a été récompensé pour son travail effectué au service d’artistes africains désireux de prendre un envole sous les cieux américains. Simo BB est devenu et ne s’en cache pas un facilitateur pour artistes africains dans le monde hermétique du show business américain. Présent partout où il faut, Simo couvre les cérémonies des oscars, les Grammy Awards et bénéficie d’une aura exceptionnelle dans le milieu de la jet set américaine.

Ambassadeur marocain du snapchat à Los Angeles !

Ambassadeur marocain de snapchat à Los angeles par excellence, l’animateur marocain a atteint récemment le score d’un million de visiteurs sur sa page web. Et ce, grâce à ses vidéos qu’il diffuse en direct sur snapchat. Simo fait ainsi découvrir aux marocains installés à l’étranger le Maroc sous ses différents aspects (ftours du ramadan, voyages dans le sud : Dakhla,…la dolce vita à Mazagan…). Ses nombreux fans qui le suivent peuvent aussi découvrir avec lui la vie à Los Angeles en Californie. « Vous savez, les gens rentrent sur ma page pour voir à la fois la vie et les aspects du Maroc, mais comme j’habite aussi aux Usa, dans le quartier huppé de West Hollywood à Los Angeles, ils peuvent aussi découvrir la vie au quotidien des californiens. Du coup, je fais rêver des deux côtés », nous confie l’animateur.