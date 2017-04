Société Générale partenaire du festival SAWT

Société Générale Maroc participe à la 3ème Edition du Festival International SAWT des Chœurs et Ensembles Vocaux, organisé par l’Association Maroc en Chœur du 12 au 15 avril 2017 à Casablanca.

Premier festival international de chant choral et d’ensembles vocaux de Casablanca, le festival SAWT est devenu un rendez-vous incontournable, visant à fêter le chant en chœur et à le rendre accessible au plus grand nombre. Il présente une grande diversité de styles et d’expressions artistiques. Il met aussi à l’honneur la ville de Casablanca, en investissant, pour ses représentations, les monuments les plus emblématiques de la ville.

Cette nouvelle édition du festival sera marquée par la participation d’un orchestre symphonique à dimension internationale, composé de musiciens de multiples nationalités, ainsi que de neuf chorales, dont six marocaines, une française et deux subsahariennes. C’est donc près de 250 choristes et musiciens qui sont attendus pour une tournée riche en couleurs, en diversité musicale et en échanges interculturels.

Créée en 2015, la Chorale Société Générale Maroc est composée de 30 choristes amateurs, tous collaborateurs du groupe Société Générale au Maroc. Elle a vu le jour dans le cadre du projet “Playing for Philharmonie de Paris” porté par le groupe Société Générale en France. Cette initiative, originale et unique dans le monde de l’entreprise, a consisté à créer un ensemble musical composé de 300 collaborateurs français, camerounais et marocains. L’objectif était alors de réunir les collaborateurs de divers horizons autour d’une passion commune, afin de renforcer l’échange culturel et donner un spectacle riche et interculturel à la Philharmonie de Paris.

Après les concerts parisiens des 6 et 7 novembre 2016, les choristes Société Générale Maroc ont le plaisir de poursuivre leur aventure musicale et de participer au Festival SAWT de Casablanca. Ils donnent ainsi une véritable résonance locale à leur formation, en se produisant pour la première fois auprès du public marocain.