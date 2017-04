«Sushi Box» à la conquête de Casablanca

Après l’expérience réussie de ses délocalisations estivales à Tamuda Bay, dans la région balnéaire de Tétouan, «Sushibox», l’enseigne Rbatie de référence en matière de sushis et de gastronomie japonaise vient d’ouvrir son 4e restaurant à Casablanca.

Première adresse de l’enseigne en dehors de la Capitale où elle est implantée depuis plus de cinq ans, via ses trois restaurants de l’Agdal, Hay Ryad et Route de Zaer, le nouveau Sushibox a élu domicile à la rue Hounaine dans le quartier Mâarif à Casablanca. Comme ses prédécesseurs Rbatis, il s’adresse à une clientèle aussi bien familiale que professionnelle. En guise de gage d’excellence, la carte du nouveau Sushibox proposera une offre plus étoffée à sa clientèle casablancaise.

C’est ainsi qu’en plus des traditionnels et délicieux sushis préparés de main de maîtres par les chefs de l’enseigne, le nouveau restaurant proposera une variété de plats asiatiques et de fusion qui ne manqueront pas de ravir les papilles casablancaises, réputées très exigeantes. En plus de cette expérience gustative, le nouveau restaurant mise sur sa déco aussi épurée qu’atypique pour éblouir les yeux et plonger sa future clientèle dans une ambiance qui promet d’être inoubliable.

Aménagé par le célèbre designer Hicham Lahlou, le Sushibox de Casablanca a été conçu comme un véritable écrin où s’entremêlent harmonieusement les influences minimalistes de l’architecture nippone, à la beauté d’éléments de décor issus de l’artisanat local: paravents d’inspirations origami faisant référence aux claustras marocains, lignes sobres et raffinées, éclairage et ambiance lumineuse savamment orchestrés…

En somme, c’est un véritable voyage des sens que le Sushibox de Casablanca promet à sa clientèle. Et l’aventure ne fait que commencer, puisque l’enseigne projette de s’étendre sur l’ensemble du territoire national, avec comme prochaine étape : Tanger qui verra l’ouverture de deux Sushibox durant l’année en cours.