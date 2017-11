Un quatuor de solistes aux Jeudis de l’OPM

Lancé en 2016, le cycle de musique de chambre de l’OPM répond à une attente du public marocain, désireux de découvrir ce genre musical. Forts de leur succès, les Jeudis de l’OPM poursuivent leur saison. Ces concerts en petite formation vous permettent de découvrir ou de redécouvrir les chefs-d’œuvre de la musique de chambre dans une ambiance intimiste, et favorisent ainsi les individualités artistiques.

Particularité de cette édition : la participation des quatre solistes cordes de l’OPM : Farid Bensaïd, violon solo, et Président Fondateur de l’Orchestre, Gérard Torgomian et René Benedetti, anciens solistes de l’Orchestre de l’Opéra de Paris, et Mohammed El Hachoumi, alto solo de l’OPM.

Pour ce rendez-vous de novembre, découvrez ou redécouvrez les grands maîtres du quatuor à cordes : Mozart, Schubert et Beethoven.