Une artiste plurielle à Mawazine

Actrice et chanteuse à succès, Demi Lovato se produira à l’OLM le 19 mai pour un concert qui fera des étincelles.

Chanteuse, compositrice, actrice, avocate, philanthrope et femme d’affaires, Demi Lovato est un des noms les plus suivis sur les réseaux sociaux, avec plus de 37 millions de followers sur Twitter, 43 millions sur Instagram et plus de 38 millions de fans sur Facebook.

Artiste multi-platine, son très attendu cinquième album Confident, a été lancé en 2015. Après quelques heures de la sortie du premier single, Cool for the Summer, la chanson a fait le tour du monde pour devenir rapidement numéro 1 sur iTunes dans 37 pays.

L’album DEMI, sorti en 2013, a été classé numéro 1 sur iTunes dans plus de 50 pays, grâce au single HeartAttack, pour ainsi devenir disque de Platine, dix semaines seulement après son lancement. HeartAttack a été suivi par le single Neon Lights, classé au top 5, et Really Do not Care, classé top 10.

Avec ce troisième album, Demi Lovato a réalisé deux tournées «Neon Lights & Demi World Tour», en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Lovato a composé la partition musicale et interprété le rôle féminin principale du long métrage féérique Charming. Elle a donné aussi sa voix pour interpréter Smurfette dans le prochain film d’animation, Schtroumpfs: The Lost Village, qui sortira en avril 2017.

Au-delà de la scène et des écrans, en 2013, le livre de Demi LovatoStayingStrong: 365 jours par an, a été distingué best-seller par le New York Times, alors qu’elle lançait simultanément sa propre ligne de soins de peau Devonne by Demi.

En 2014, Lovato a été nommée comme première ambassadrice mondiale de NYC New York ColorCosmetics. Elle est actuellement le visage de la campagne de publicité mondiale de SKECHERS.

En 2015, Demi s’est associée à Episode, réseau leader de storytelling, pour écrire l’histoire « Demi Lovato: Path to Fame » (le chemin vers la célébrité). Depuis son lancement, l’histoire de l’artiste a été lue plus de 225 millions de fois.

En tant que défenseuse de la jeunesse, Demi Lovato a également collaboré comme ambassadrice officielle pour «We Day» et «Free the Children».