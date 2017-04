2e édition de l’African Business : L’étape malgache

Les participants à la seconde édition de l’African Business Connect sont arrivés, le 7 avril 2017, à Antananarivo, capitale de Madagascar. L’objectif du groupe BMCE Bank of Africa et Maroc Export, initiateurs de ce voyage d’affaires, est de contribuer à l’internationalisation des entreprises marocaines et le développement des exportations du Maroc.

La cérémonie d’inauguration de l’étape malgache a été marquée par la présence du Premier ministre de Madagascar, Olivier Solonandrasana Mahafaly, du ministre de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé, Chabani Nourdine et du ministre du Commerce et de la Consommation, Armand Tazafy.

« La délégation marocaine ici présente provient de secteurs variés et peut profiter des 22 conventions signées entre le Maroc et Madagascar il y a de cela 6 mois », a souligné, Zahra Maafiri, Directrice Générale de Maroc Export, lors de la cérémonie inaugurale. Et d’ajouter : « Le Maroc est profondément engagé auprès de Madagascar (…) l’une des illustrations est le Groupe BMCE Bank of Africa qui met un point d’honneur à confirmer sa forte implantation, ici, à Madagascar. Aujourd’hui, près de 1300 rendez-vous Business sont programmés et aboutiront, je le souhaite, sur des partenariats Win-Win. »

De son côté, M’Fadel El Halaissi, Directeur Général de la BMCE Bank of Africa, a rappele que BMCE Bank of Africa s’est engagée depuis 1980 à être présente sur l’ensemble du continent africain. « Aujourd’hui, nous avons amené avec nous 80 entreprises marocaines. Nous ne sommes pas là pour vendre mais pour investir et interagir avec nos homologues sur le long-terme », a-t-il indiqué.

Pour sa part, Mohammed Benjilany, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi du Maroc à Antananarivo, a fortement salué l’initiative des deux partenaires pour le développement des opportunités d’affaires entre les deux pays ainsi que l’apport des autorités malgaches pour l’organisation de l’ABC 2017.

Dans le même sens, M. Mohammed Benayad, Secrétaire Général du Ministère chargé du Commerce extérieur marocain, a insisté sur le rôle stratégique des acteurs financiers pour créer des relations d’affaires « Il revient aujourd’hui à nos opérateurs économiques ici présents de donner un contenu à toutes ces conventions récemment signées entre le Maroc et Madagascar », a-t-il affirmé.

Abondant dans le même sens, Othmane Alaoui, Directeur Général de BOA Madagascar a mis avant l’énorme potentiel dont regorge Madagascar dans tous les secteurs, disposant d’un secteur privé dynamique et d’un secteur bancaire solide incitant ainsi les entreprises marocaines à saisir les opportunités d’affaires avec l’appui de BOA Madagascar et de BMCE Bank Of Africa.

Du côté malgache, le Premier Ministre Olivier Solonandrasana Mahafaly a rappelé le lien historique entre les deux pays, tout en soulignant l’engagement du gouvernement pour accompagner et faciliter la mise en œuvre des projets visant au développement de Madagascar, à l’image de la 2e édition de l’African Business Connect.

Le symposium d’échanges s’est poursuivi par une présentation du cadre légal des investissements à Madagascar par différents hauts responsables locaux, avant de laisser place aux rencontres BtoB entre les 80 entreprises marocaines, faisant partie de la délégation, et plus de 340 entreprises malgaches opérant dans divers secteurs d’activités.

L’African Business Connect ne s’arrêtera pas là, il continuera de mettre l’expertise et les réseaux du Groupe BMCE Bank of Africa au service du développement international des entreprises Marocaines en organisant de nouvelles missions dans d’autres régions d’Afrique pour étendre à terme les relations économiques à l’ensemble du continent et faire rayonner l’union africaine au-delà des frontières.

Pour rappel, African Business Connect a été créé en 2015 par Maroc Export et la BMCE Bank of Africa pour soutenir le développement des entreprises marocaines à travers le continent africain grâce à une série de missions BtoB et BtoC, de voyages d’affaires et de rencontres commerciales. Après une première édition réussie en 2015 au Sénégal et au Mali, les deux partenaires mettent le cap sur l’Afrique de l’Est et l’Afrique Australe. Il s’agit d’une première mission multisectorielle qui permettra aux entreprises marocaines de découvrir une région à fort potentiel et de développer leur business à l’international. L’expertise et l’accompagnement des deux partenaires solides, Maroc Export et BMCE Bank of Africa, sont les clés du succès de l’African Business Connect.