ABC 2017 : Les preuves d’un franc succès

Organisée conjointement par BMCE Bank Of Africa et Maroc Export, la seconde édition de l’African Business Connect a été une réussite. «les résultats escomptés sont au-delà de nos espérances », lance d’emblée M’Fadel EL Halaissi, directeur général délégué de BMCE Bank Of Africa. Au Total et selon Zahra Maafiri, directrice générale de Maroc Export, ABC a pu réunir presque 1.220 opérateurs avec 2.700 BtoB. «Au Rwanda, nous avons eu 400 opérateurs et 850 RDV BtoB. En Tanzanie, 400 opérateurs ont répondu à l’appel et 900 BtoB ont été réalisés. L’étape de Madagascar a connu la présence de 420 hommes d’affaires et la tenue de 950 BtoB », détaille El Halaissi.

Notons qu’il ne s’agit là que du bilan provisoire. Cependant, selon un sondage effectué par l’Observateur du Maroc et d’Afrique, presque 80% des opérateurs marocains seraient intéressés d’investir d’abord au Rwanda. En Tanzanie, ils sont moins de 20% qui sont prêts à franchir le pas.Par contre, Madagascar séduit plus de 60% d’investisseurs marocains potentiels.

D’après les conclusions de Maroc Export, et sur la base des fiches remplis par les opérateurs marocains à la fin de chaque étape de la caravane, les entrepreneurs marocains ont exprimé leur intention d’investir dans les secteurs porteurs tels que le BTP, la construction, les nouvelles technologies, les énergies et le pharmaceutique. D’ailleurs, ABC 2017 a été marquée par la signature de nombreux accords entre la partie marocaine et les représentants de trois pays. «Maroc Export a signé un accord avec son homologue Rawandais et celui malgache. Une convention a été également actée avec l’agence d’investissement tanzanienne », souligne Zahra Maafiri.

BMCE Bank of Africa a été sollicitée à son tour pour financer un très grand projet, fruit d’un partenariat entre le groupe marocain Finatech et le géant malgache Filatex, portant sur la production d’énergie. FENELEC n’est pas en reste. En marge de la mission, cette Fédération a scellé un partenariat avec l’Association « Rwanda Energy Private Developers » (EPD) concernant le secteur électrique, électronique et énergies renouvelables.

«Ceci montre la nouvelle orientation de l’entreprise marocaine qui cherche à s’internationaliser avec beaucoup plus d’assurance et de confiance, même dans des pays de la région Est de l’Afrique », commente Maafiri. De son côté, El Halaissi nous confie que d’autres marchés seront visés pour les prochaines missions. «Partant du succès retentissant de cette édition, la prochaine sera organisée plus tôt que prévu», annonce-t-il.