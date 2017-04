ABC, la seconde édition est lancée

Le coup d’envoi de la seconde édition de l’African Business Connect, organisée conjointement par BMCE Bank et Maroc Export, a été donné à Kigali. Ce sont plus de 300 entreprises Marocaines et Rwandaises qui ont répondu à l’appel, en vue de nouer des relations commerciales dans différents secteurs.

Les opportunités ne manquent pas, selon M’Fadel EL Halaissi, directeur général délégué de BMCE Bank Of Africa. « En tant qu’institution financière, notre devoir est d’accompagner ces entreprises qui ont exprimé la volonté d’investir à Rwanda », déclare-t-il.

Avec un taux de croissance soutenu de 7%, le Rwanda représente, d’après Zahra Maafiri, Directrice Générale de Maroc Export, une excellente opportunité pour les entreprises marocaines désirant avancer leurs pions en Afrique de l’Est.

Winifred K. Ngangure, Directrice de la Promotion, de l’Investissement et de la Facilitation au Rwanda Development Board, a présenté les nombreuses opportunités d’investissement au Rwanda.

Tout un « Village des partenaires rwandais » a été mis à la disposition des visiteurs marocains. Il s’agit d’un espace dédié aux différents partenaires institutionnels Rwandais de Maroc Export et Bank of Africa Rwanda qui consiste à proposer un comptoir d’informations permettant aux entreprises marocaines de se renseigner sur les questions relatives à l’environnement des affaires, des secteurs, etc.

« Le Rwanda est un pays en plein transformation. Et nous avons besoin des entreprises marocaines, qui disposent d’un savoir-faire et d’une expertise pour nous aider dans notre démarche », lance Benjamin Gasamagera, Président de Rwanda Private Sector Federation.

D’ores et déjà plusieurs grands groupes marocains ont franchi le pas, tels que le groupe Palmeraie développement ou encore SNTL et Masen. « Les choses avancent à grands pas », commente l’ambassadeur du Maroc à Kigali Youssef Imani.

Après le Rwanda, les entreprises marocaines participantes se déplaceront à Dar Es Salam en Tanzanie.