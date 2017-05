African Cristal Festival – 3 clients de Saga Communication remportent 11 prix

Lors de l’African Cristal Festival, une manifestation qui met chaque année en compétition les meilleures campagnes de communication du continent africain, Saga Communication ressort comme la plus titrée des agences marocaines de communication intégrée d’Afrique. 11 prix ont été remportés par trois de ses clients dans six catégories différentes : la pédagogie sur le réchauffement climatique avec le “Train du climat” de l’ONCF, le volontariat au service de l’environnement avec “Dir Iddik Cop22” de inwi et la banque 100% mobile avec “L’Bankalik” d’Attijariwafa bank.

“Un succès qui est le fruit du travail d’une équipe de compétences couvrant tous les métiers de la communication”, souligne l’Agence dans un communiqué. Et d’ajouter : “Un succès que nous devons également à nos clients qui ont, eux aussi, fait preuve de créativité et d’audace en nous offrant l’opportunité de travailler sur des sujets passionnants.”