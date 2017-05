African Cristal Festival prime l’équipe publicité de Renault Commerce Maroc

L’équipe publicité – direction Marketing – Renault Commerce Maroc, a été récompensée lors du dernier African Cristal Festival. Pour rappel, l’African Cristal Festival reconnaît et récompense les campagnes publicitaires les plus créatives au niveau Africain et Régional (Afrique du Nord.). Cet évènement s’est tenu cette année à Marrakech, le 12 mai.

En effet, les campagnes 100% marocaines ont remporté 3 prix : – La campagne Renault Kadjar dans la catégorie film a été récompensée par 1 Emerald. Toute fraiche, la campagne est sortie ce mois d’avril, et rend hommage à toutes les personnes qui travaillent dur pour réussir. Il s’agit aussi d’une importante production audiovisuelle 100% marocaine. – La campagne Dacia Dokker – Rak Maallem dans les catégories Promo & Activation, et Media par 2 Emeralds. En 2016, cette campagne avait déjà été récompensée à Dubai par 2 MENA EFFIES. Ces awards récompensent la créativité et l’efficacité de cette campagne, qui consistait en l’organisation d’un concours d’artisans, reconnaissant et mettant en avant l’artisanat Marocain. A travers ses publicités 100% locales, Renault Commerce Maroc adapte sa stratégie de communication au marché marocain, en favorisant ainsi la proximité avec les clients.