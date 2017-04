Agriculture – Deux contrats programmes signés à la veille du SIAM

A la veille de la tenue du SIAM 2017, deux contrats-programmes sur le développement de l’agro-industrie et l’agriculture ont été signés, ce lundi 17 avril 2017 à Meknès, en marge de la 9e édition des Assises nationales de l’Agriculture.

Doté d’une enveloppe globale de 12 milliards de dirhams (MMDH), dont 4 MMDH de fonds publics, le premier contrat-programme relatif au développement des industries agroalimentaires au Maroc, vise à développer le secteur de l’Agro-Industrie au Maroc en accélérant l’intégration entre l’amont productif et l’aval de la transformation.

Le deuxième contrat-programme concerne un projet de sauvegarde de la plaine de Saiss, d’une période de 5 ans (2017-2022) et avec une enveloppe de 4,8 MMDH, outre un prêt de 120 millions d’euros de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).Ce projet bénéficiera également d’un appui financier du Fonds Vert pour le Climat sous forme de don s’élevant à 31,5 millions d’Euros.