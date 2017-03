Alliances livre la première tranche des “Résidences AKWABA” à Abidjan

Ce programme d’Alliances en Côte d’Ivoire est situé à Anyama, à proximité de la Nouvelle Cité Olympique d’Abidjan et s’inscrit dans le cadre de la convention signée par le Groupe avec l’Etat de Côte d’Ivoire pour la construction de logements sociaux et intermédiaires.

Alliances exporte son savoir-faire et son expertise en Côte d’Ivoire et offre aux acquéreurs un environnement de vie très agréable ainsi que des prestations qualitatives à un prix permettant l’accès au logement aux ménages à faible revenu et à revenu intermédiaire.

La première tranche des Résidences AKWABA comporte 640 logements sociaux et économiques ainsi que 32 commerces.

Les logements sont essentiellement des appartements de 3 et 4 pièces parfaitement agencés, répondant aux habitudes de vie des ivoiriens et aux standards de qualité du Groupe. Ainsi, les appartements comportent systématiquement des revêtements au sol, de la menuiserie aluminium, des portes et sanitaires de qualité.

La première tranche de 640 appartements et 32 commerces est commercialisée à plus de 70% et sera livrée avant l’été. Ainsi, Alliances est le premier promoteur marocain à livrer un projet immobilier en Côte d’Ivoire et par la taille de ces livraisons, Alliances devient le leader de la promotion immobilière en Côte d’Ivoire.