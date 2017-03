Anfaplace surprend les enfants

Suite au succès de la célébration de la journée de la Femme en mars, Anfaplace Shopping Center veut célébrer les enfants. Ainsi, jusqu’au 9 avril, les enfants auront le plaisir de découvrir des stands et ateliers où ils pourront laisser libre cours à leur créativité en ce début de printemps.

Entre customisation d’œufs de Pâques géants, chasses aux bonbons et chocolats, moments magiques avec la mascotte-lapin géant, ils pourront aussi s’amuser lors d’ateliers de coloriage et de peinture, et révéler l’artiste qui sommeille en eux… Les adultes ne sont pas en reste, puisque l’arrivée des beaux jours coïncide avec celle de la nouvelle collection printemps-été 2017.

Pour donner un ton ludique à cet évènement, Anfaplace organisera tous les jours du 26 avril au 1er mai une chasse au trésor particulière qui permettra au gagnant de repartir avec la jolie somme de 2000 dhs.