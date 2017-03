Arab-Africa Trade Bridges : AWB et la BID s’allient

La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC), membre du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), et le groupe Attijariwafa Bank ont signé un accord-cadre de coopération pour soutenir le développement commercial entre les pays arabes et africains. La signature a eu lieu à l’occasion du la 5e édition du Forum International Afrique Développement tenue à Casablanca, Royaume du Maroc, par M. Hani Salem Sonbol, PDG de ITFC et M. Mohamed El Kettani, Président Directeur Général du groupe Attijariwafa bank.

Dans le cadre de cette nouvelle forme de coopération, l’ITFC s’engage à fournir aux filiales d’Attijariwafa bank un financement conforme à la Chariaa. En outre, les filiales de l’ITFC et celles d’AWB s’engagent à cofinancer des sociétés qui souhaitent importer des marchandises des pays arabes.

La signature de cet accord intervient après un certain nombre de collaborations antérieures entre les deux organismes. En février 2016, à l’occasion de la 5ème édition du Forum International Afrique Développement, l’ITFC et AWB ont signé un Protocole d’Accord, par lequel les deux organismes ont convenu de mettre en place un partenariat stratégique pour coopérer dans plusieurs domaines liés à leurs missions respectives, plus particulièrement en matière de financement du commerce extérieur.

Par ailleurs, AWB a récemment participé au forum de lancement du Programme Arab Africa Trade Bridges (AATB), qui s’est tenu à Rabat en février 2017, à l’occasion duquel il a notamment été question de l’importance de la mise en œuvre de solutions spécifiques de financement du commerce, afin de soutenir les exportateurs des pays arabes et africains et d’accroitre ainsi les flux commerciaux entre les deux régions.

Il convient de mentionner que l’ITFC est sponsor de la 5e édition du Forum International Afrique Développement, dont le thème de cette année est «Les nouveaux modèles de croissance inclusive en Afrique».