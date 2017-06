Aswak Assalam inaugure son 13ème magasin à Essaouira

Aswak Assalam, filiale du Groupe Ynna Holding spécialisée dans la grande distribution, a investi 16 millions de DH pour réaliser son 2ème magasin dans la ville de Mogador. Ce nouveau supermarché s’étale sur une superficie de 5000m2 dont 1200m2 de surface de vente et 3.800 m2 pour sa plateforme régionale qui permettra de desservir la région de Haha. Le projet a permis la création de 50 emplois recrutés localement.

Ce nouveau magasin va exposer plus de 5000 références de produits frais, textile, électroménager, bazar et produits de grande consommation pour répondre aux besoins des souiris et en particulier des habitants de Ghazoua Essaouira El Jadida.

« Cette ouverture est très importante pour nous car elle participe au développement économique et social de la nouvelle ville d’Essaouira. D’autres projets d’envergure et porteurs de valeur ajoutée pour la population seront lancés dans les régions du sud qui aujourd’hui offrent un grand potentiel »- déclare le DG d’Aswak Assalam.