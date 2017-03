Atlanta Assurances Partenaire Leader du Pacte Mondial au Maroc

Atlanta Assurances a signé, le 17 mars en partenariat avec la CGEM, une convention avec le PNUD Maroc pour participer au Réseau National du Pacte Mondial en qualité de Partenaire Leader.

«Respecter et appliquer au sein de l’entreprise les principes du Pacte Mondial relatifs aux Droits de l’Homme, aux normes du travail, au respect de l’environnement et à la lutte contre la corruption», tels sont les principaux engagements qui ont été pris par Atlanta Assurances pour figurer parmi les Entreprises Leaders du Réseau Pacte Mondial Maroc.

Atlanta Assurances sera également appelée à jouer le rôle d’Ambassadeur auprès des entreprises du secteur de l’Assurance en vue de leur intégration au Réseau Pacte Mondial Maroc.

« Nous sommes ravis de faire partie des Partenaires Leaders du Réseau National du Pacte Mondial. C’est à la fois un honneur et une responsabilité que nous sommes prêts à assumer», annonce d’emblée Madame Fatima Zahra BENSALAH, Administrateur Directeur Général d’Atlanta Assurances. « Nous avons toujours veillé scrupuleusement au respect des droits de l’Homme et du droit de travail. Nous sommes très actifs en matière de la protection de l’environnement et nous faisons de la lutte contre la corruption notre cheval de batail. Etre partenaire leader du Pacte Mondial Maroc, nous permettra de renforcer nos actions et de les structurer davantage tout en participant à promouvoir les principes de la charte du Pacte Mondial dans notre secteur.» poursuit Madame Fatima Zahra BENSALAH.

Pour rappel, le Pacte Mondial a été lancé en 2000 par l’ancien Secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan. Il s’agit d’un cadre d’engagement volontaire par lequel des entreprises, associations ou organisations non-gouvernementales, sont invitées à respecter dix principes universellement acceptés touchant les droits de l’Homme, les normes du travail, l’environnement et la lutte contre la corruption.

Les missions du Pacte Mondial ont été élargies en 2015 à la promotion de la responsabilité civique des entreprises. Et ce, afin que le monde des affaires puisse participer à la recherche de solutions relatives aux problèmes posés par la mondialisation. Pour atteindre ces objectifs, le Pacte mondial propose plusieurs mécanismes de facilitation et de participation parmi lesquels la mise en place de réseaux locaux pays. Plus de 85 réseaux locaux du Pacte Mondial ont déjà vu le jour à travers le Monde.

Aujourd’hui c’est au tour du Maroc. La mission de la constitution du Réseau Pacte Mondial Maroc a été confiée par le Siège du Pacte Mondial à New York au Programme des Nations Unies pour le Développement au Maroc (PNUD Maroc). Tenant compte de l’engagement de la CGEM en matière de responsabilité sociale et sociétale et la promotion de la culture de la RSE au sein des entreprises marocaines, le PNUD a identifié la CGEM en tant que partenaire indispensable pour la mise en place dudit réseau.