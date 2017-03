Atlanta Assurances performe en 2016

Atlanta Assurances a confirmé sa dynamique de croissance en 2016. Tous les indicateurs sont au vert : le chiffre d’affaires global a progressé de 10.2% par rapport à l’année 2015 à 1 939 millions de dirhams, le résultat net s’est établi à 161 millions de dirhams avec une forte progression de 23.2% et le résultat technique a augmenté de 21.8% à 185 millions de dirhams.

L’année 2016 s’est terminée sous de bons auspices pour Atlanta Assurances. La compagnie a en effet clôturé l’année dernière avec d’excellents résultats tant en terme de croissance de son activité et de sa rentabilité.

«Grâce à l’implication et à l’engagement de nos collaborateurs, notre réseau et nos partenaires, nous avons obtenu des résultats robustes en 2016. Ces résultats sont en ligne avec les objectifs de notre plan stratégique», se réjouit Mme Fatima Zahra Bensalah, Administrateur Directeur Général d’Atlanta Assurances. De son côté, Mr. Jalal Benchekroun, Directeur général délégué de la compagnie, le ton est également à la satisfaction : «Atlanta a enregistré une excellente année 2016, tant en terme de croissance de son activité que de sa rentabilité. Ces résultats nous confortent dans notre capacité à atteindre nos objectifs stratégiques pour les prochaines années».

En effet le chiffre d’affaires s’est établi à 1 939 millions de dirhams en progression de + 10.2% par rapport à l’exercice 2015. Cette croissance du chiffre d’affaires porte aussi bien l’activité «Vie» que «Non Vie».

L’activité Non Vie a enregistré un chiffre d’affaires de 1 699 millions de dirhams avec une croissance de 9.6%. Celle-ci concerne l’ensemble des branches et s’explique par le développement du réseau de distribution de la Compagnie et par la dynamique soutenue qu’enregistre Atlanta Assurances depuis les trois derniers exercices.

L’activité Vie progresse de 14.5% avec un chiffre d’affaires de 240 millions de dirhams. Cette évolution résulte notamment de la performance enregistrée sur l’activité bancassurance en partenariat avec le CIH Bank.

Les autres indicateurs financiers sont tous satisfaisants. Le résultat net de la Compagnie s’établit à 161 millions de dirhams avec une forte progression de 23.2%. Le résultat technique, quant à lui, ressort à 185 millions de dirhams avec une progression de 21.8%, grâce à la maîtrise des ratios techniques et à l’amélioration des résultats financiers.

Les comptes consolidés sont en cohérence avec les résultats sociaux. Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Atlanta a atteint 3 690 millions de dirhams, soit une hausse de 8.0% par rapport à 2015 (3 417 millions de dirhams). Le résultat net consolidé ressort à 154 millions de dirhams avec une nette progression de 10.4%.

Enfin, et pour rappel, le Conseil d’Administration d’Atlanta proposera à l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 Mai 2017, le versement d’un dividende de deux dirhams par action au titre de l’exercice 2016.