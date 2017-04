Attijariwafa Bank crée des plans d’accompagnement d’entreprises sur mesure

Afin d’accompagner le développement d’entreprises et leur permettre de faire évoluer leur activités, Attijariwafa bank soutient les PME grâce à des plans de communication et des dispositifs d’accompagnement volontariste

PLAN PME est un programme global dédié aux PME et axé sur la proximité et l’accompagnement personnalisé des entreprises leur permettant de bénéficier de :

produits et services financiers innovants à des conditions compétitives ;

développement de leurs affaires à travers des services non financiers axés sur le conseil, la formation, la mise en relation d’affaires… ;

digitalisation des interactions avec leurs écosystèmes à travers des services en ligne.

PLAN AUTOMOTIVE est une offre spécifiquement conçue pour les investisseurs locaux et étrangers dans l’industrie automobile. Il regroupe des solutions de financement des investissements onshore et offshore et des solutions spécifiques pour le financement du fonctionnement.

PLAN EL KHEIR quant à lui, est une offre sur-mesure dédiée exclusivement au secteur agricole et proposant essentiellement des solutions adaptées pour le financement des investissements intégrant des modalités sur-mesure pour chaque filière en proposant des durées et des différés qui s’adaptent aux spécificités agronomiques de ces filières (cycles de croissance, année d’entrée en production…).

De nouvelles offres destinées à d’autres secteurs d’activité et adressant de nouvelles thématiques qui intéressent les PME, seront prochainement mises en œuvre.

Avec PLAN PME, le groupe Attijariwafa bank réitère son engagement de financer le développement de l’économie marocaine et booster la compétitivité des PME, véritables moteurs de croissance de notre pays.