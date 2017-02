Autorisations commerciales : La Région de Casablanca-Settat lance “Rokhas.ma”

Casablanca-Settat vient d’atteindre un jalon de taille dans son ambition à devenir une Smart Région, avec la signature aujourd’hui du contrat de prestations relatif à la dématérialisation des autorisations commerciales.

Le coup d’envoi de la plateforme baptisée « Rokhas.ma », a été donné ce lundi 13 février 2017, lors d’une cérémonie de signature du contrat de prestations présidée par Monsieur Khalid Safir, Wali de la Région Casablanca – Settat, en présence de l’ensemble des parties prenantes. Cette initiative vient confirmer le rôle de leadership régional et national que joue la Région dans le processus de dématérialisation des procédures administratives, dans l’objectif d’offrir aux opérateurs économiques, un meilleur service en termes de coût et de temps.

C’est désormais la plateforme informatique baptisée « Rokhas.ma », qui aura la mission de la gestion des procédures de prise de rendez-vous, de dépôt, d’examen et d’octroi des autorisations commerciales au niveau de la Région de Casablanca-Settat, elle est le fruit d’un partenariat public-privé, s’inscrivant dans le cadre du plan d’action CREA CASA SETTAT et d’un travail de réflexion et de concertation fourni par le groupe de travail constitué à cet effet.

Le processus de choix du prestataire de service s’est effectué à travers un appel à manifestation d’intérêt lancé et coordonné par le CRI de Casablanca-Settat, ayant pour objectif de mettre en compétition les meilleures offres en termes de technologie et de prix.

« Rokhas.ma » rejoint le panel des plateformes informatiques développées depuis l’instauration du CREA CASA SETTAT, telles que CASA URBA, E-lot, E-NR et bien d’autres, témoignant de la volonté des autorités locales à répondre aux attentes des opérateurs économiques qui aspirent à un service public moderne efficace et efficient.

La présentation par le prestataire de la solution informatique, développée par des compétences 100% marocaines, été l’occasion de montrer l’impact qu’aura son déploiement sur l’amélioration de la qualité de la gestion des autorisations commerciales au niveau de la Région de Casablanca-Settat, qui se passera en ligne, faisant gagner aux utilisateurs du temps, transparence et d’énergie et permettant aux gestionnaires d’avoir une traçabilité et une visibilité sur leurs demandes et leurs sorts.

Les communes concernées dans un premier temps par le déploiement de la plateforme « Rokhas.ma » sont :  Commune de Casablanca  Commune de Mohammedia  Commune de Lahraouiyine  Commune de Bouskoura  Commune de Dar Bouazza  Commune de Settat  Commune d’El Jadida  Commune de Berrechid  Commune de Sidi Bennour  Commune de Benslimane  Commune de Moulay Abdellah  Commune d’Echellalate  Commune d’ AinHarrouda