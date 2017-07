AWB accompagne près d’un autoentrepreneur sur quatre

Le groupe Attijariwafa bank dit s’être fortement mobilisé pour l’accompagnement du déploiement de la loi n° 114-13 relative au Statut de l’autoentrepreneur et ses chiffres confirme cette mobilisation.

Le premier bilan de l’année dressé au 30 juin 2017, confirme l’inscription de 3.475 autoentrepreneurs au régime. Ces inscriptions ont été réalisées via les agences Attijariwafa bank sur 15.938 autoentrepreneurs inscrits au niveau national, soit près d’une inscription sur 4 accompagnée par le groupe Attijariwafa bank.

Principale clé du succès : la proximité. De nombreuses rencontres d’échange et de co-construction au profit des entrepreneurs, ont été organisées en partenariat avec différents acteurs, notamment les Chambres de Commerces, d’Industries et de Services, les acteurs publics, privés et associatifs tels que les OFPPT, les ANAPEC, les coopératives et associations partenaires, les entreprises agrégateurs d’écosystèmes d’autoentrepreneurs, etc. Ces rencontres s’inscrivent dans une logique d’accompagnement durable a n d’offrir aux autoentrepreneurs des solutions concrètes en matière d’éducation financière, de renforcement de compétences, de services financiers et non financiers.

En matière de services non financiers, Attijariwafa bank a enrichi son offre bancaire baptisée « Rasmali Auto-Entrepreneurs », par des services d’information, de formation, et de mise en relation offerts par sa plate-forme « Dar Al Moukawil », concept novateur lancé en 2016 dédié à l’accompagnement gratuit des petites entreprises.

À rappeler que le statut de l’autoentrepreneur, mis en place en vertu de la loi 114-13, est l’une des initiatives phares au niveau national visant la promotion de l’entrepreneuriat et la stimulation de la création de mono-activités dont certains secteurs ne trouvaient pas jusqu’e là de forme juridique adaptée à leurs besoins.