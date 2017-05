AWB , meilleure Banque Régionale en Afrique du Nord

A l’occasion des assemblées annuelles de la Banque Africaine de Développement (BAD), le groupe Attijariwafa bank a remporté le trophée de la « Meilleure Banque Africaine en Afrique du Nord » par le prestigieux magazine African Banker du groupe Ic Publications, lors des “African Banker Awards 2017“. Lors de cette 11e édition, les Trophées ont sélectionné 19 lauréats parmi plus de 200 candidats provenant de l’ensemble du continent et a réuni plus de 400 banquiers, dirigeants d’entreprise, personnalités influentes et décideurs. Ce Trophée récompense la banque qui, a démontré une haute performance à divers niveaux.