Barclays Bank Egypt dans le giron de AWB

Conformément à l’accord signé le 4 octobre 2016, Attijariwafa bank a finalisé l’acquisition de 100% du capital de Barclays Bank Egypt et ce, après l’obtention de l’ensemble des autorisations réglementaires requises. Cette opération permet à Attijariwafa bank d’étendre son réseau international au sein de la troisième économie africaine riche d’une population de 92 millions d’habitants,et de s’implanter dans un marché bancaire avec des perspectives de croissance soutenue. Elle ouvre aussi la voie au développement du groupe au Moyen Orient et en Afrique de l’Est. Notons que Barclays Bank Egypt compte un réseau de 56 agences situées dans 18 villes égyptiennes.