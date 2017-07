BCP et ICF s’allient pour le long terme

Le Groupe BCP, acteur panafricain de référence, et la Société Financière Internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, ont procédé à la signature d’un Mémorandum d’Entente (MOU) en vue de consolider leur partenariat sur le long terme et réaffirment, à cette occasion, leur pleine coopération en matière de développement de l’économie et du progrès social au Maroc et en Afrique subsaharienne.

L’objet de ce Mémorandum d’Entente signé le 14 juillet au siège de la BCP, entre Mohamed Benchaaboun, Président du Groupe BCP, et Serge Devieux, Directeur IFC en charge des Institutions Financières en Afrique, est d’étendre les axes de collaboration entre les deux institutions, notamment à travers le soutien au développement de la Grande Entreprise et de la PME, du marché des capitaux, de la banque de détail ou encore de la microfinance.

« Avec IFC, nos relations ont toujours été très fortes. À travers cet important MOU, nous souhaitons explorer de nouvelles formes de collaboration pour accompagner le développement du Groupe aussi bien au Maroc qu’à l’international », a affirmé Benchaaboun lors de la cérémonie de signature.

De son côté, Serge Devieux a souligné que ce nouvel accord s’inscrit dans la suite d’un partenariat solide et fructueux avec BCP, qui est, a-t-il pousuivi, l’un des plus importants groupes bancaires marocains et acteur majeur de l’intégration économique régionale. Et Devieux de conclure : « Cet accord est le reflet d’une stratégie commune réaffirmée pour favoriser l’inclusion financière, développer le marché des capitaux et promouvoir le secteur privé, principal levier de croissance et de création d’emplois ».