Berlitz organise sa convention internationale des franchisés

Pionnière dans le domaine de la formation linguistique et le conseil interculturel et présente dans 90 pays à travers le monde, dont au Maroc, la société Berlitz a organisé sa convention internationale des franchisés pour la première fois à Marrakech du 9 au 12 mai au Radisson Blu Hôtel.

Lors de cette convention annuelle, elle a accueilli ses franchisés venant des 4 quatre coins du globe pour débattre de sujets d’actualité, échanger les best practices et partager en toute convivialité cursus, expériences et réussites…

Ce meeting cosmopolite a été riche tant au niveau de la diversité culturelle des participants qu’au niveau des nouvelles stratégies qu’adoptera Berlitz pour accompagner l’évolution de la formation linguistique.

Grâce à son expérience acquise en un siècle et demi d’activité, le géant de la formation linguistique intervient aujourd’hui autant auprès des particuliers en proposant des cours de langues pour adulte et enfant (cours individuel, collectif), qu’au sein des entreprises. Il intervient également en management interculturel.

Sa grande renommée, il la doit à ses méthodes de formation innovantes, diversifiées et basées sur une communication linguistique accessible aux professionnels comme aux particuliers.

Berlitz est présente au Maroc à travers LICORNE, groupe leader au niveau national dans le conseil, les études et la formation. Deux centres Berlitz sont opérationnels au Maroc, un à Casablanca créé en 2007 et un autre à Rabat créé en 2010. Un troisième centre verra le jour prochainement à Tanger.