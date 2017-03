BMCE Bank à la rencontre des Commerçants, Artisans & Auto-Entrepreneurs

Forte de sa 1ère expérience en 2015 qui a connu un franc succès, BMCE Bank reconduit son programme de rencontres régionales en faveur des Commerçants, Artisans et AutoEntrepreneurs, dans trente villes du royaume.

Dans la continuité de sa stratégie de proximité, BMCE Bank réaffirme son engagement auprès de la cible professionnelle, en organisant depuis le 21 février, des rendez-vous pour accompagner au plus près les Commerçants, Artisans, TPE et Auto-Entrepreneurs. Ainsi, des convois de 15 véhicules sillonnent plusieurs villes du royaume pendant 39 jours avec l’objectif de tisser des liens de proximité et renforcer la relation de confiance et de transparence avec la cible.

Cette action vient appuyer les nombreuses initiatives déjà entamées au profit des AutoEntrepreneurs pour la promotion de ce statut notamment la Caravane «M3allem » qui a parcouru les provinces du Sud et rassemblée plus de 40.000 Auto-Entrepreneurs.

Lors de ces rencontres, les experts de la banque se mettent à la disposition des bénéficiaires pour apporter tout l’éclairage nécessaire aux porteurs des projets d’entreprenariat quant à leurs projets professionnels :

– Sensibilisation aux avantages juridiques, sociaux et fiscaux du statut AutoEntrepreneur

– Explication des offres bancaires dédiées pour faciliter la gestion de trésorerie et l’accès au financement aux bénéficiaires

BMCE Bank renforce ainsi son engagement auprès des Commerçants, Artisans, TPE et AutoEntrepreneurs à travers plusieurs initiatives de proximité à forte valeur ajoutée et se positionne comme un acteur clé dans le développement économique en encourageant l’esprit d’entreprenariat et la création de l’auto-emploi.