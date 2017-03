BMCE Bank of Africa et Maroc Export lancent la 2e édition d’ABC

Maroc Export & BMCE Bank of Africa organisent la 2ème édition de «African Business Connect» du 2 au 8 Avril 2017.

«African Business Connect» est un concept créé en 2015 par Maroc Export & BMCE Bank of Africa pour le développement des entreprises marocaines en Afrique à travers une série de missions BtoB, de voyages d’affaires, de rencontres commerciales et de missions BtoC organisés régulièrement dans différents pays africains. L’originalité de ce concept réside dans son caractère sur-mesure en choisissant minutieusement les secteurs par pays, en réalisant au préalable des études macroéconomiques et sectorielles, en établissant des programmes étudiés et personnalisés de rencontres, en mobilisant les acteurs économiques locaux à travers le réseau africain de BMCE Bank of Africa et les partenaires de Maroc Export et enfin, en assurant un accompagnement de proximité tout au long de la démarche.

Après une première édition réussie en 2015 au Sénégal et au Mali, les deux partenaires mettent le cap sur l’Afrique de l’Est et l’Afrique Australe. Il s’agit d’une première mission multisectorielle pour le développement business des entreprises marocaines dans cette région à fort potentiel.

Ainsi, une délégation composée de 100 entreprises de différentes tailles, opérant dans plusieurs secteurs publics et privés, de représentants d’associations professionnelles ainsi que des deux partenaires organisateurs, fera escale dans les 3 pays programmés dans le cadre de cette 2ème édition : Rwanda, Tanzanie et Madagascar. Afin de médiatiser cette mission et de mobiliser les opérateurs économiques locaux, une campagne de communication d’envergure a été lancée depuis début Mars au Maroc et au niveau des trois pays de destination.

Cette deuxième édition représente une excellente opportunité pour les entreprises marocaines afin de découvrir une nouvelle zone à fort potentiel pour leur développement à l’international en s’appuyant sur l’expertise et l’accompagnement de deux partenaires solides :

– Maroc Export : Partenaire privilégié au service des exportateurs marocains depuis 37 ans, Maroc Export a accompagné 626 entreprises en 2016 et a noté l’intérêt grandissant des entreprises marocaines pour l’Afrique Subsaharienne. En effet, 52% des actions sont orientées vers l’Afrique subsaharienne, soit deux fois celles enregistrées sur l’Europe.

– BMCE Bank of Africa : 1 ère banque marocaine implantée en Afrique de l’Est et en Afrique Australe à travers ses filiales Bank of Africa au Kenya, Rwanda, Tanzanie, Ouganda, Djibouti, Burundi, Ethiopie et Madagascar faisant partie d’un large réseau commercial couvrant plus de 20 pays en Afrique.

Les étapes : Missions BtoB au Rwanda-Kigali (3 Avril 2017) et à la République Unie de Tanzanie-Dar Es Salam (5 Avril 2017) et à Madagascar-Antananarivo (7 Avril 2017).