BMCE Bank of Africa primé par la BERD

A l’occasion de la réunion annuelle et du Business Forum organisé à Chypre, le 11 mai 2017, BMCE Bank of Africa a reçu le prix Gold de « Sustainable Energy » décerné par la BERD.

BMCE Bank of Africa obtient ainsi une nouvelle reconnaissance internationale de ses engagements et réalisations en faveur de la durabilité et des investissements à impact positif. Cette distinction vient renforcer son positionnement en tant que leader en matière de Finance Durable et acteur impliqué promouvant une économie verte et responsable.

BMCE Bank Of Africa apporte, en effet, des réponses concrètes pour atteindre les Objectifs Du Développement Durable, en mettant à disposition de ses clients des lignes de financement à impact positif dédiées à l’efficacité énergétique et énergies renouvelables, la protection des ressources en eau et l’économie circulaire, et poursuit sa dynamique de gestion durable de ses impacts directs par le déploiement de ses systèmes de Management Environnemental – Energétique (certifiés ISO 14 001 et ISO 50 001) HQE (en matière de construction durable) et la réalisation de son bilan carbone.

Par ailleurs, BMCE Bank a été élue pour la 2ème fois « Most Active Partner Bank in Morocco », dans le cadre du programme d’aide aux échanges commerciaux « Trade Facilitation Programme » mis en place par la BERD, au titre de l’année 2016.

Cette reconnaissance vient consolider également le leadership de BMCE Bank of Africa dans le financement des activités du commerce extérieur.