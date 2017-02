BMCE Bank of Africa, Top Performer RSE

BMCE Bank of Africa, sous l’impulsion de son Président M. Othman Benjelloun, confirme son positionnement en tant que partenaire international de référence dans le financement climatique et à impact positif, et maintient son leadership de « Top Performer RSE Pays émergents » en matière d’Environnement.

En effet, le Groupe Bancaire affirme une fois de plus son engagement probant en matière de Responsabilité Sociale, et obtient, au terme du rating extra financier réalisé auprès de 47 banques cotées au classement 2017 de VIGEO/EIRIS dans les « Pays Emergents », les scores les plus élevés dans le domaine de l’Environnement, et ce, pour la 4e année consécutive.

Cette consécration reflète l’engagement pionnier du Groupe BMCE Bank of Africa dans la Finance Climat et ses activités qui contribuent fortement à sa performance environnementale, à travers :

– les actions concrètes qu’il déploie dans l’extension de ses engagements sociaux et environnementaux au niveau de ses activités de financement et d’investissement,

– son positionnement de groupe pionnier dans la finance à Impact positif et l’Investissement Socialement Responsable,

– son engagement concret dans l’accompagnement de ses clients dans leurs investissements bas carbone,

– et le déploiement effectif de ses actions en matière d’efficacité énergétique et de réduction de son empreinte carbone.

Acteur clé dans le financement d’une économie verte et durable, BMCE Bank of Africa entend promouvoir l’exemplarité pour soutenir une Finance durable et inclusive à l’échelle de sa sphère d’influence aussi bien au Maroc mais également à l’échelle du continent.