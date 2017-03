BMCE Bank poursuit son Road Show “Les Matinales du Marché de Change” dans plusieurs villes

Après le succès des premières rencontres organisées à Tanger le 1er mars et à Agadir le 8 mars, BMCE Bank et sa banque d’affaires BMCE Capital ont fait escale à Casablanca et ont animé une conférence sous le thème «les importations énergétiques face à l’évolution du marché de change marocain».

Dans le cadre de la démarche de soutien des entreprises importatrices et exportatrices marocaines, cette conférence vise à présenter les instruments de couverture contre le risque de fluctuation des devises lié à la réforme du régime de change (call, put, swap, etc.) et à présenter les enjeux de la couverture des produits énergétiques importés au Maroc.

À cet effet, les experts du Groupe BMCE Bank ont organisé le Mercredi 22 Mars 2017, à Casablanca, un séminaire au profit des sociétés marocaines œuvrant dans le secteur énergétique (transport, pétrolier, gazier, etc.) sous le thème «les importations énergétiques face à l’évolution du marché de change marocain».

Dans les prochains jours, le RoadShow des «Matinales du Marché de change » continuera sa tournée dans toutes les régions du Maroc, pour confirmer la volonté de BMCE BANK, banque historique du Commerce Extérieur, d’être le partenaire privilégié des entreprises exportatrices et importatrices.