BMCE Capital Gestion obtient pour la deuxième année consécutive les certifications « Engagements de Services » et « ISO 9001 version 2015 ».

A travers les « Engagements de Services », BMCE CAPITAL GESTION s’engage vis-à-vis de sa clientèle sur le respect d’un certain nombre d’exigences relatives à la qualité de prestation délivrée.

Délivrées par Bureau Veritas Maroc, ces distinctions confirment l’engagement permanent de BMCE Capital Gestion d’offrir à ses clients des prestations aux meilleurs standards internationaux.

Pour rappel, la filiale Asset Management de BMCE Bank Of Africa est la première société de gestion d’OPCVM au Maroc à obtenir ces deux certifications.