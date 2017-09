Casa Transports & RATP Dev – Le contrat 2017-2029 signé

Casa Transports et RATP Dev, filiale du Groupe RATP, ont procédé aujourd’hui à la signature du nouveau contrat d’exploitation et de maintenance du réseau de Tramway et de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) de la ville de Casablanca pour la période 2017-2029.

Cette signature fait suite au lancement en juin 2016, par Casa Transports, d’un Appel d’Offres International. L’offre finale présentée par RATP Dev a été retenue par le Conseil de la Ville pour un montant de 4,784 MMDH.

Le nouveau contrat, qui comprend la mise en service, l‘exploitation et la maintenance de trois nouvelles lignes de Tramway et deux lignes de BHNS, est le plus ambitieux projet de transport urbain sur le continent africain. En 2022, le réseau global de transport en site propre à Casablanca comportera 76 km de lignes de Tramway et 22 km de lignes de BHNS.

Les mises en service des futures lignes de Tramway seront effectuées selon le calendrier suivant :

· Ligne T2, d’Aïn Diab à Sidi Bernoussi (15 km), à la fin 2018 ;

· Extension de la ligne T1 du Terminus les Facultés à Lissasfa (2 km) à fin 2018.

· Ligne T3, du Boulevard Mohammed VI à la gare Casa-Port (14 km) en 2021.

· Ligne T3, du Bd Driss HARTI à la mosquée Hassan II (14 km) en 2022 ;

Les deux lignes de BHNS seront quant à elles programmées pour être opérationnelles en 2020 :

· L5, de la nouvelle ville Errahma à Hay Hassani sur 10 km;

· L6, du Bd Mohammed VI à Lissasfa en passant par Ain Chok, Sidi Maarouf sur 12 km.

Pour rappel, la ligne T1, qui va de Sidi Moumen à Aïn Diab et aux Facultés, est opérationnelle depuis décembre 2012 et transporte environ 140 000 voyageurs chaque jour.

« Le Conseil Communal de Casablanca, avec l’appui de l’Etat et de la Région de Casablanca Settat, a initié la réalisation d’un ambitieux programme visant une mobilité durable. A l’horizon, 2022, Trois nouvelles lignes de Tramway et deux lignes de BHNS seront mises en service. La taille du réseau sera de 110 km ce qui permettra d’accompagner le développement de la ville de Casablanca et la hisser au niveau des grandes métropoles africaines et régionales. Après cinq années d’exploitation réussies et à l’issue d’une longue procédure d’appel d’offre, le Conseil Communal a retenue l’offre de RATP Dev pour nous accompagner dans la réalisation des défis majeurs en terme de mobilité durable et être à la hauteur des engagements pris devant les Casablancaises et les casablancais », a déclaré Youssef Draiss, Directeur général de Casa Transports, en marge de la cérémonie de signature.

De son côté, RATP Dev est mobilisé pour réussir ce challenge. « En se voyant accorder l’exploitation et la maintenance de l’ensemble des systèmes du réseau en site propre de l’agglomération de Casablanca pour les douze prochaines années, RATP Dev mettra son savoir-faire au service de tous les Casablancais, de Casa Transports et du Royaume pour accompagner la montée en puissance de Casablanca et participer à son rayonnement à l’échelle africaine mais également mondiale. Nous continuerons ainsi à nous engager ardemment dans ce grand projet : faire de Casablanca une référence en matière de mobilité urbaine durable », a affirmé Laurence Batlle, présidente du Directoire de RATP Dev.