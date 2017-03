Casablanca 1ère ville d’Afrique du Nord à accueillir un service régulier de l’Airbus A380 d’Emirates

Emirates a élargi le réseau de destinations desservies par son très populaire A380 avec la mise en service du premier A380 entre Dubaï et Casablanca, au Maroc.Casablanca est la première ville d’Afrique du Nord à accueillir un service régulier de l’Airbus A380 d’Emirates. L’avion révolutionnaire à deux étages peut transporter jusqu’à 982 passagers par jour, à l’arrivé et au départ, entre Casablanca et le hub d’Emirates à Dubaï.