Centrale Danone obtient le trophée de l’entreprise citoyenne de la CGEM

La CGEM Tanger vient de remettre le trophée de l’entreprise citoyenne à Centrale Danone pour sa mobilisation dans l’insertion professionnelle des jeunes de la ville en situation de vulnérabilité. La remise des trophées a eu lieu à l’occasion d’une rencontre tenue le 18 Janvier 2017 à Tanger sur le thème de « l’Entreprise citoyenne : Pilier du Droit au Travail » en présence de la CGEM, de la fondation Incorpora de la Caixa, de l’association Casal dels Infants et de l’association Hasnouna.

L’engagement de Centrale Danone s’inscrit dans le cadre de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise. Centrale Danone s’implique à l’égard de son environnement et de ses divers publics de façon active et visible à travers de nombreux programmes. « Nous avons dès le début répondu à l’appel de l’association Hasnouna en vue d’accompagner l’insertion des jeunes en situation de vulnérabilité sociale car nous sommes convaincus que le travail représente pour ces personnes une opportunité de s’épanouir et de regarder le futur avec optimisme » souligne M. Achour Amjed, Directeur de la RSE chez Centrale Danone.

Agir pour réduire la vulnérabilité des jeunes et favoriser l’égalité des chances dans l’accès à l’emploi, constituent un axe structurel des actions citoyennes de Centrale Danone. L’accompagnement des jeunes en situation de vulnérabilité permet à ces bénéficiaires d’exploiter au mieux leurs potentialités et d’atteindre ainsi une certaine autonomie.

L’accompagnement de Centrale Danone a permis la formation et le recrutement d’une vingtaine de jeunes qui sont aujourd’hui parfaitement intégrés professionnellement et socialement. « Le trophée de l’entreprise citoyenne de la CGEM est une reconnaissance qui nous invite à renforcer notre engagement dans le cadre d’une responsabilité sociale pleinement assumée » conclut M. Achour Amjed. A rappeler que ce n’est pas la première opération d’insertion des jeunes que Centrale Danone entreprend. Un premier projet a été également déployé avec succès en partenariat avec l’Heure Joyeuse à Casablanca.