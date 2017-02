C’est parti pour #DataCity

NUMA Casablanca, accélérateur de start-ups et d’innovation, lance, dans le cadre de son programme d’innovation ouverte #DataCity, un appel à projets Smart City pour faire de Casablanca une ville intelligente et durable.

#DataCity, qu’est-ce que c’est ?

Créé par NUMA Casablanca, #DataCity réunit la Ville de Casablanca et un groupement de partenaires, composé de RATP Dev, inwi, Michelin, Lydec et LafargeHolcim Maroc, autour d’un objectif commun : accompagner des entrepreneurs, aspirants entrepreneurs, étudiants, chercheurs, etc., pour concevoir des prototypes concrets de solutions innovantes au service de la ville de demain.

Pourquoi y participer ?

Il arrive souvent que des détenteurs d’idées de projets hésitent à se lancer dans l’aventure entrepreneuriale par crainte de l’échec. #DataCity permet de réduire les risques d’entreprendre en proposant:

● Des opportunités business clairement identifiées par les partenaires

● Un accès gratuit à de l’expertise et des données

● Des occasions de créer des liens privilégiés avec vos premiers clients et partenaires

Les 10 projets retenus auront l’opportunité de prototyper leurs solutions en collaboration avec les partenaires du programme, en bénéficiant d’un accès direct à leur expertise et à leurs données. Ils pourront également tester leurs prototypes sur des terrains d’expérimentation mis à disposition par les partenaires.

Les participants pourront bénéficier, dès leur inscription, de l’accompagnement de NUMA pour structurer leurs idées avant la fin de l’appel à projets.

Pour plus d’informations : https://casablanca.datacity.world/

Lien de candidature : https://datacity-casablanca.selecteev.io/

Date limite : 12 mars 2017